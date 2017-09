Eerste competitiezege ADO Den Haag Vrouwen van dit seizoen

ADO Den Haag Vrouwen (Foto: OrangePictures)

DEN HAAG - De eerste overwinning van het seizoen is binnen voor de ADO Den Haag Vrouwen. In het Cars Jeans Stadion was ADO met 3-1 te sterk voor Excelsior Barendrecht.

Geschreven door Michel la Faille

Al vroeg in de wedstrijd nam ADO de leiding. Nadine Noordam scoorde in de tiende minuut 1-0. Ondanks het overwicht, duurde het lang voordat de Haagse het duel beslisten. Marthe van Erk en Victoria Pelova maakten in de 69ste en 77de minuut respectievelijk 2-0 en 3-0. In blessuretijd incasseerde ADO nog een tegentreffer.



ADO Den Haag staat op de derde plek in de Eredivisie voor Vrouwen. Vijf punten behaalde ADO uit de eerste drie wedstrijden. De achterstand op koploper FC Twente is drie punten, maar ADO heeft een wedstrijd minder gespeeld.