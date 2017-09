PvdA Gouda zet van ontucht verdachte schooldirecteur uit partij

Gemeentehuis Gouda

DEN HAAG - De Partij van de Arbeid heeft de directeur van een school in Alphen aan den Rijn die wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje, uit de partij gezet. De 32-jarige Khalid T. was ook gemeenteraadslid in Gouda.





De partij laat ook nog weten 'met verbijstering kennis te hebben genomen' van de arrestatie. De PvdA in Gouda was niet bereikbaar voor verder commentaar.



