Hagenaar (54) aangehouden met nep handgranaten

Foto: Politie

DEN HAAG - Een 54-jarige man uit Den Haag is vrijdagavond in zijn auto aangehouden, de man had twee nep handgranaten bij zich.

De politie kreeg een melding dat een man op de kruising van de Dedemsvaartweg en de Erasmusweg zou rondrijden met een wapen. De agenten benaderden de man met getrokken wapens en hebben een waarschuwingsschot gelost toen de man de aanwijzingen van de agenten in eerste instantie niet wilde opvolgen.



De twee nep granaten waren volgens de politie niet van echt te onderscheiden. De recherche vond later ook een stroomstootwapen in de woning van de man. De kruising was enige tijd afgezet. De Hagenaar zit nog vast voor verder onderzoek.