Quick Boys de kansen, Spakenburg de punten: 0-3

Quick Boys (Foto: OrangePictures)

KATWIJK - Quick Boys had het betere van het spel maar scoorde niet. Spakenburg kreeg een paar kansen en scoorde wel. Het zijn de feiten van Quick Boys - Spakenburg. De twee amateurvoetbalgrootmachten stonden zaterdag voor het eerst sinds 2006 weer tegenover elkaar.

Geschreven door Michel la Faille

Met een 0-3 zege stapte Spakenburg van het veld in Katwijk. Twee hoekschoppen doen Quick Boys uiteindelijk de das om. Tot twee maal toe kopte Bert Steltenpool de bal uit een corner binnen. Toen Kees Tol (ex-Noordwijk) twintig minuten voor tijd 0-3 maakte, zat de wedstrijd in het slot.



En verder was Quick Boys de betere van de twee. Onder meer Delano a Cohen, Jesse van Nieuwkerk, Yordi Teijsse en Reda Kharchouch kregen grote mogelijkheden namens de derdedivisionist.



Scoreverloop Quick Boys - Spakenburg 0-3 (0-1): 0-1 Bert Steltenpool, 0-2 Bert Steltenpool, 0-3 Kees Tol.