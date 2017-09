FC Lisse kan tegen Koninklijke HFC niet opnieuw achterstand ombuigen

FC Lisse (Foto: OrangePictures)

LISSE - Twee keer baarde FC Lisse dit seizoen al opzien door uit geslagen positie toch nog een punt te pakken, maar zaterdag zat het er niet in tegen Koninklijke HFC.

Geschreven door Michel la Faille

Twee keer scoorde HFC in de eerste helft. Nadat de bezoekers vlak na rust een levensgrote kans op de 0-3 misten, viel het doelpunt een paar minuten later alsnog. In de slotfase redde Rowdy van der Putten de Lissese eer (1-3).



Na vijf wedstrijden wacht de promovendus nog altijd op de eerste zege. Lisse speelde drie keer gelijk en verloor twee maal. Daardoor bungelt de ploeg van Robbert de Ruiter onderin de Tweede Divisie.



Scoreverloop FC Lisse - Koninklijke HFC 1-3 (0-2): 0-1 Roy Castien, 0-2 Kevin Sterling, 0-3 Kevin Sterling, 1-3 Rowdy van der Putten.