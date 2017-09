VVSB wint met 2-3 van Rijnsburgse Boys na 2-0 achterstand

VVSB (Foto: OrangePictures)

RIJNSBURG - De grootste sensatie van speelronde zes in de Tweede Divisie komt van sportpark De Middelmors: daar stond Rijnsburgse Boys twintig minuten voor tijd nog met 2-0 voor tegen VVSB, maar wonnen de Noordwijkerhouters uiteindelijk met 2-3.

Geschreven door Michel la Faille

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Rijnsburgse Boys, dat tien minuten voor rust op 1-0 kwam via Joël Tillema en dankzij Maikey Parami (ex-VVSB) direct na rust een 2-0 voorsprong nam. Toen VVSB in de 70ste minuut op 2-1 kwam, was er nog steeds niet veel aan de hand. Mo el Osrouti scoorde vanaf elf meter.



Tommy Bekooij scoorde drie minuten voor tijd 2-2 en Loyd van der Wilden bracht VVSB in extase door in blessuretijd zelfs nog de 2-3 binnen te schieten.



Scoreverloop Rijnsburgse Boys - VVSB 2-3 (1-0): 1-0 Joël Tillema, 2-0 Maikey Parami, 2-1 Mo el Ousrouti, 2-2 Tommy Bekooij, 2-3 Loyd van der Wilden.