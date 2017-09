Opstelling ADO Den Haag tegen NAC Breda: Erik Falkenburg op bank, Eduoard Duplan terug in basis

Nasser El Khayati schreeuwt het uit na de zege op Sparta. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Fons Groenendijk stuurt zaterdagavond tegen NAC Breda bijna dezelfde elf spelers het veld in als een week tegen Sparta Rotterdam. Oud-NAC Breda-speler start vanaf de bank en Edouard Duplan keert terug in de basis. Bjørn Johnson krijgt nog steeds de voorkeur in de punt van de aanval. Sheraldo Becker maakt de aanvalslinie compleet.

Geschreven door Michel la Faille

Robert Zwinkels staat op doel. Tyronne Ebuehi, Tom Beugelsdijk, Wilfried Kanon en Aaron Meijers staan achterin. Het middenveld wordt gevormd door Danny Bakker Lex Immes en Abdenasser El Khayati.



Live op Radio West



Omroep West doet live radioverslag van NAC Breda - ADO Den Haag. Vanaf 18.30 uur is de wedstrijd integraal te beluisteren op de radio.