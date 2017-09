Burgemeester Gouda over aanhouding van ontucht verdacht raadslid: 'Ik ben erg geschrokken'

Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda

GOUDA - De Goudse Burgemeester Milo Schoenmaker is geschrokken van de aanhouding van raadslid Khalid T. Khalid werd deze week aangehouden wegens verdenking van ontucht met een meisje van 13. Naast directeur van een Alphense basisschool was de 32-jarige gemeenteraadslid namens de Partij van de Arbeid in Gouda. T. werd zaterdag geroyeerd als raadslid en is geschorst als directeur van basisschool An Noer.





Ook Said Boukayouh, directeur van het schoolbestuur waar An Noer onder valt, kan het amper geloven. In een reactie aan Omroep West laat hij het volgende weten: 'Er zijn geen woorden voor, het nieuws is echt ingeslagen als een bom. Maar met dit soort problematiek is een terugkeer naar de school onmogelijk, zeker nu er berichten zijn dat het voorarrest is verlengt.'



Ouders op de bres



'De ouders van de leerlingen van de school zijn ook enorm geschrokken maar blijven massaal achter de school staan', aldus Boukayouh. 'We voelen ons enorm gesteund. Het is belangrijk dat we nu elkaars hand vast houden, we hebben elkaar nodig'



