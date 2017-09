Inge Janssen en Nicole Beukers winnen goud op WK roeien met vrouwen-dubbelvier

ZOETERMEER - Op de wereldkampioenschappen roeien hebben Inge Janssen uit Zoetermeer en de Leidse Nicole Beukers goud veroverd met Nederland in de dubbelvier. Samen met Olivia van Rooijen en Sophie Souwer bleef Oranje in Sarasota (Florida, Verenigde Staten) de Poolse vrouwen voor.

Bijna de gehele race lag het kwartet op de tweede plaats. Zo'n 150 meter voor de finish ging de Nederlandse boot het vaartuig van Polen voorbij. Die voorsprong werd niet meer weggegeven.Nederland had vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zilver gewonnen bij de dubbelvier . Janssen en Beukers maakten toen ook al deel uit van het team.'Ik kan het nog niet geloven', zei Janssen. 'We wilden het zo graag. We hebben het ook uitgesproken, maar het dan doen is een tweede.' Ook Beukers kan haar geluk niet op. 'Ik dacht na 1500 meter even dat het niet meer ging lukken', zei ze. 'We kwamen niet echt dichterbij voor mijn gevoel. We wisten dat we Polen onder druk moesten houden en dat ze dan zouden breken. In de laatste 500 meter hebben we alles eruit geperst. Ik dacht tijdens de race aan de Spelen en dat heeft misschien wel het laatste zetje gegeven. Dit is zo gaaf. Na al die tweede en derde plaatsen zijn we nu de beste van de wereld. Dit hebben we verdiend.'