ADO Den Haag-spits Bjørn Johnsen breekt neus in wedstrijd tegen NAC Breda

NAC Breda - ADO Den Haag, Bjørn Johnsen (Foto: Laurens Lindhout)

DEN HAAG - Bjørn Johnsen is zaterdagavond met een gebroken neus uitgevallen in de wedstrijd tegen NAC Breda. De spits van ADO Den Haag liep de breuk op in een duel met Pablo Mari.

Geschreven door Michel la Faille





Op slag van rust kreeg Johnsen de tik op zijn neus. Hij werd in de rust vervangen door oud-NAC Breda-speler Erik Falkenburg.