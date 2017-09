Tom Beugelsdijk bezorgt ADO Den Haag 0-1 uitzege op NAC Breda

DEN HAAG - ADO Den Haag is bezig een uitstekende reeks neer te zetten. Na winst op Willem II, een gelijkspel tegen Ajax en een zege op Sparta Rotterdam bod ADO zaterdagavond NAC Breda aan de zegekar. Tom Beugelsdijk maakte in de 80ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

NAC had het betere van het spel en kreeg de grootste kansen. Mounir El Allouchi en oud-ADO Den Haag-speler Giovanni Korte kregen de grootste kansen maar troffen paal, lat en opnieuw de paal. Ook de Hagenaars vonden het aluminium. Nota bene voormalig NAC-speler Erik Falkenburg, die werd uitgefloten door het Brabantse publiek omdat hij naast NAC ook voor aartsrivaal Willem II uitkwam, kopte uit een hoekschop van Nasser El Khayati tegen de lat.Tien minuten voor tijd was het raak. Tom Beugelsdijk schoot de bal uit een hoekschop, via een verdediger van NAC, binnen: 0-1. Nadat de bezoekers op voorsprong waren gekomen, kwam de ploeg van trainer Fons Groenendijk niet in gevaar. Een tegenvaller voor de Haagse oefenmeester is het uitvallen van spits Bjørn Johnsen , die in een duel met Pablo Mari zijn neus brak en in de rust gewisseld moest worden.0-1 Tom Beugelsdijk (80').Mark Birighitti; James Horsfield (Thomas Enevoldsen, 87'), Menno Koch, Pablo Mari, Angelino; Mounir El Allouchi, Arno Verschueren (Richelor Sprangers, 82'), Karol Mets; Giovanni Korte (Paolo Fernandes, 76'), Thierry Ambrose, Manu Garcia.Robert Zwinkels, Tyronne Ebuehi, Tom Beugelsdijk, Wilfried Kanon, Aaron Meijers; Danny Bakker, Nasser El Khayati; Sheraldo Becker (Elson Hooi, 67'), Bjørn Johnsen (Erik Falkenburg, 46'), Edouard Duplan (Melvyn Lorenzen, 76').Pablo Mari, Karol Mets, Arno Verschueren (allen NAC Breda), Aaron Meijers (ADO Den Haag).n.v.t.Siemen Mulder.18.523 (Rat Verlegh Stadion, Breda).