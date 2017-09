Bas de Leede (17) debuteert bij cricketers Oranje: 'Heel mooie ervaring'

Bas de Leede (rechts) in Oranje. (Foto: Frank van Lent)

NOOTDORP - Cricketer Bas de Leede heeft zijn officiële debuut gemaakt in het Nederlands elftal. De 17-jarige Nootdorper mocht zijn opwachting maken tijdens de vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Zimbabwe, die door Oranje werd verloren. 'Een heel mooie ervaring', laat hij in een reactie weten aan Omroep West.



Bas de Leede speelt sinds enkele jaren in het eerste team van Voorburg CC, dat uitkomt in de hoofdklasse, het op één na hoogste nationale niveau. Hij is de zoon van recordinternational Tim de Leede, die tot 236 optredens in Oranje kwam en drie WK's meemaakte.



De Leede junior is met Oranje voor vijf maanden afgereisd naar Afrika. Met een aantal jonge talenten mag hij onder meer negen weken trainen in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria. Na een tijdje vrij te zijn vertrekken ze vervolgens naar Kaapstad, om begin maart volgend jaar weer terug te keren.





