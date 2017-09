Matchwinner Tom Beugelsdijk revancheert en jent NAC-supporters: ‘Lekker het logo kussen, heerlijk’

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk is de gelukkige matchwinner bij NAC Breda - ADO Den Haag. Hij maakte tien minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. Dolblij is Beugelsdijk met de zege.

'Nasser (El Khayati, red.) nam de corner en hij legde hem iedere keer bij de eerste paal, maar die bal kwam niet goed aan. Dus ik dacht: nu moet die wel een keer bij de tweede paal belanden. Hij kwam voor en ik glij hem binnen', analyseert Beugelsdijk zijn treffer. ADO Den Haag won in Breda met 0-1 van NAC . 'Dit zijn fantastische punten. We hadden het in de eerste helft heel zwaar, maar na rust was hun power op en hebben we het veel beter gedaan.' ADO heeft uit de laatste vier wedstrijden tien punten behaald.Na afloop kuste Beugelsdijk het logo van ADO op zijn shirt. Het was een knipoog naar zijn ploeggenoot Erik Falkenburg, die door het NAC-publiek werd uitgefloten. De oud-NAC-speler kwam na zijn periode in Breda uit voor aartsrivaal Willem II.In het stadion hing een spandoek: 'F**kenburg's clubliefde uitgeblust. Dat krijg je als je ieder logo kust.'