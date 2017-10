Auto uitgebrand in Delft

Foto: Persbureau Marofer

DELFT - Zondagnacht heeft de brandweer aan de Colignystraat een autobrand geblust. Het voertuig stond daar geparkeerd.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. De politie doet onderzoek of er sprake is van brandstichting.