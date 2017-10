Haagse Hoed Challenge voor het eerst verreden

Sander Dekker bij de start wielerronde Haagse Hoed (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - In Den Haag is dit weekeinde voor het eerst de wielertocht Haagse Hoed Challenge verreden. De opbrengst van deze fietstocht is voor onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut.

Het is een 24-uurs estafette wielertocht door Den Haag, met start en finish op het Frederik Hendrikplein. De route liep verder langs kenmerkende Haagse stadsdelen zoals de Mauritskade. Denneweg, het Zuiderpark, Zichtenburg-Kerkentuinen en de Sportlaan.



Er namen 50 wielerteams aan deel. Een van de deelnemers was staatssecretaris Sander Dekker.