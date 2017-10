Man vernielt ruit van politiebusje na aanhouding

(Foto: Regio 15 - Tim de Kleyn)

NAALDWIJK - In het uitgaansgebied van Naaldwijk heeft de politie zaterdagnacht twee personen aangehouden, zo meldt Regio 15. Een van de verdachten heeft na zijn aanhouding het raam van een politiebusje kapot gemaakt.

De politie kwam naar aanleiding van een melding ter plaatse. Het is niet duidelijk waar deze melding precies over ging. De agenten hebben op aanwijzen van getuigen de twee personen aangehouden.



Een verdachte zou met zijn hoofd de ruit hebben vernield. Na behandeling in de ambulance is de persoon net als de tweede verdachte aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor verhoor.