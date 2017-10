Een van de twee moordverdachten Leiden vrijgelaten

LEIDEN - De 30-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op een man in Leiden is vrijgelaten. Dit meldt het Openbaar Ministerie. De man blijft nog wel verdachte in de zaak.





Agenten vonden vorige week het lichaam van het 38-jarige slachtoffer in een woning aan de Tomatenstraat in Leiden. De politie hield daarna twee verdachten aan voor betrokkkenheid bij de moord, een man van 30 jaar en de 45-jarige Maarten O.