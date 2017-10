Kiki Bertens onderuit in eerste ronde Peking

Kiki Bertens in Mason, Ohio. (Foto: ANP)

WATERINGEN - Kiki Bertens is na de eerste ronde alweer afgedropen bij het China Open. De tennisster uit Wateringen verloor in Peking in twee sets van Andrea Petkovic: 4-6 0-6.





Haar Duitse tegenstander was via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi en zette haar zegereeks voort met een sterk optreden. In het eerste bedrijf bood Bertens nog de nodige weerstand, maar in de tweede set was de Nederlandse nummer dertig van de wereld kansloos tegen Petkovic.