De Dag van Toen herschrijft de Zuid-Hollandse geschiedenis

DEN HAAG - Hoe zou de krant eruit zien als Willem van Oranje vandaag in Delft zou worden vermoord? Hoe zouden de media nu berichten als het Bombardement op Rotterdam vandaag plaatsvond? Wat zou er geschreven worden als de Watergeuzen vandaag Brielle zouden bevrijden? Op die vragen geeft De Dag van Toen een antwoord in de Maand van de Geschiedenis.

In de Maand van de Geschiedenis, die vandaag begint, worden 50 artikelen geplaatst op de website De Dag van Toen. De organisatie zet historische verhalen in een huidige context. D e gebeurtenissen worden nog eens goed bekeken en daarna beschreven alsof ze vandaag gebeurd zijn. De inhoud blijft hetzelfde, maar dan in een ander jasje.'Er zijn zoveel interessante verhalen in onze regio, van duizend jaar oud, tot slechts een paar jaar geleden', zegt initiatiefnemer Dave Datema. 'En het gaat heus niet alleen om de bekende verhalen, maar ook om de minder bekende gebeurtenissen, zoals de Leidse buskruitramp, de inval van de FIOD bij Feyenoord en de opening van de eerste IKEA in Nederland.'De artikelen zijn geschreven op basis van dingen die je in de geschiedenisboeken leest, maar zijn ook gebaseerd op krantenartikelen en onderzoek. Daarnaast zijn er historische foto’s te zien en bewegende beelden. Bij het project is samengewerkt met historische verenigingen, historici en journalisten. De gekozen verhalen komen uit heel de regio, van Leiden tot Gorinchem en de Hoek van Holland tot Dordrecht.