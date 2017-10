Hockey: slechte middag voor HDM, eenvoudige overwinning HGC

DEN HAAG - De hockeydames van HDM hebben dit weekend voor de tweede keer een nederlaag moeten incasseren. Na vrijdag verloren te hebben van koploper en landskampioen Den Bosch ging de Haagse ploeg zondagmiddag met 1-3 onderuit tegen Oranje Rood.

Na iets minder dan een half uur spelen kwam HDM op een 0-1 achterstand, die een kwartier na de rust weer goedgemaakt werd. Na de gelijkmaker nam Oranje Rood echter al snel weer de leiding en trok het de overwinning over de streep.Ook de mannentak van HDM pakte geen punten. Tegenstander Pinoké was met 1-4 te sterk. Na de eerste 35 minuten stond het al 0-3 voor de bezoekers. Na rust deed Pinoké het was rustiger aan, maar hield het de voorsprong vast. HDM kwam via Ruben Versteeg nog wel eenmaal tot scoren.De heren van HGC boekten op eigen veld een vrij eenvoudige 4-1 overwinning op Tilburg. Na de openingstreffer van Rik van Kan, volgden later Lucas Martinez en Tristan Algera met twee goals. Tilburg deed iets terug, maar na een tweede goal van Algera was het klaar en werden de drie punten bijgeschreven.