Femke Heemskerk stunt in Hongkong en pakt goud

Femke Heemskerk tijdens de Swim Cup in Eindhoven (foto: ANP)

ROELOFARENDSVEEN - Zwemster Femke Heemskerk heeft bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Hongkong verrast met het goud op de 400 meter vrije slag. De Nederlandse uit Roelofarendsveen won met overmacht in een tijd van 4.04,03. De Chinese Li Bingjie tikte als tweede aan op ruim vijf seconden achterstand (4.09,30).

Ranomi Kromowidjojo moest weer twee keer Sarah Sjöström voor zich dulden. De Zweedse troefde de Groningse oud-olympisch kampioene eerst af op de 100 meter vrije slag. Sjöström won in 51,99, Kromowidjojo pakte het zilver in 52,53.



Heemskerk pakte op dit nummer brons in 53,02. Sjöström was daarna de beste op de 50 vlinder in 24,62, voor Kromowidjojo (25,46) en Maaike de Waard (25,79).