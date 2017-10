Waarom is PvdA-gemeenteraadslid Gouda uit de partij gezet?

Khalid T. Foto: PvdA Gouda

DEN HAAG - Waarom is Khalid T. uit de partij gezet, terwijl hij enkel nog wordt verdacht van een misdrijf? In Nederland is iedereen tenslotte onschuldig, totdat de rechter het tegendeel heeft bepaald.

Het antwoord op deze vraag komt volgens woordvoerder Geert van der Varst van de Partij van de Arbeid van de Integriteitscommissie. De PvdA heeft deze commissie enkele jaren geleden in het leven geroepen.



Wie namens de PvdA een politiek ambt draagt, van raadslid tot minister, tekent de erecode van de partij. Daarin staat wat wel en wat niet mag. Die erecode is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek door de Werkgroep Integriteit PvdA.



Ingewikkeld



Aangifte van een strafbaar feit werd door de werkgroep als ingewikkeld' gezien. Vooral omdat er ook 'onzin' aangiftes tegen gezagsdragers kunnen worden gedaan. Daarom is een aangifte alleen niet genoeg om iemand het lidmaatschap te ontnemen. Als de aangifte verder wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie ontstaat een nieuwe situatie. De partij neemt dat contact op met het OM om te praten over de ernst van het vermeende misdrijf.



In het geval van Khalid T. was het een optelsom. In augustus is er aangifte gedaan door de ouders van een 13-jarig meisje, het Openbaar Ministerie heeft de zaak vervolgens onderzocht en heeft de schooldirecteur maandag aangehouden. Dit was voor de PvdA genoeg om te oordelen dat T. niet voldoet aan de erecode van zijn partij. Hij werd uit de gemeenteraadsfractie in Gouda gezet, en hem werd ook het lidmaatschap van de partij ontnomen.