Westlandia en HBS weten weer niet te winnen, Quick pakt punt

REGIO - Het zijn geen makkelijke tijden voor Westlandia in de derde divisie zondag. Na vier nederlagen op rij hoopte trainer Edwin Grünholz eindelijk weer punten te pakken, maar het mocht niet zo zijn. Tegen Dongen kwamen de Naaldwijkers terug van een 0-2 achterstand, maar in de laatste minuten ging het alsnog mis: 2-3.

Voor Westlandia leek er tot de veertigste minuut eigenlijk nog weinig aan de hand. Totdat de ploeg vijf minuten voor rust een penalty tegen kreeg. Thomas Schilder ging achter de bal staan en miste niet. Een klein dompertje, maar een grotere volgde al snel toen Daan Poelmans ook de 0-2 binnenschoot.Een kwartier na rust vond Westlandia via Adnan Bajic de aansluiting en werd de jacht naar de gelijkmaker geopend. Er volgden al snel kansen op de 2-2 en via Jeroen Spruijt viel deze ook. Een punt leek in de pocket, maar in de slotfase werd het toch nog 2-3 voor Dongen.HBS hield lang stand bij Jong Vitesse, de koploper van de derde divisie. Na een 0-0 ruststand kwamen de Hagenaars in de tweede helft goed uit de startblokken, maar was het Jong Vitesse dat de leiding nam. Via een goed bekeken schot werd het 0-1. Vlak voor tijd viel het doek met een tweede Arnhemse treffer definitief.Het Haagse Quick pakte op bezoek bij OFC in Oostzaan een punt. Het duel tussen de nummers drie en vier eindigde zoals hij begon: 0-0.0-1 Schilder (strafschop), 0-2 Poelmans, 1-2 Bajic, 2-2 Spruijt, 2-3 Van der Waarden0-1 n.b., 0-2 n.b.