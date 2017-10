Man bedreigt meerdere voorbijgangers met mes in Naaldwijk

NAALDWIJK - De man die in de nacht van zaterdag op zondag de ruit van een politiebus vernielde in Naaldwijk, heeft kort daarvoor meerdere mensen bedreigd met een mes. Dat heeft de politie zondag bekend gemaakt. De verdachte is een 33-jarige inwoner van Honselersdijk.

Rond 23.40 uur kregen agenten de melding dat de man twee mensen zou hebben bedreigd in een woning aan de Veilingweg in Honselersdijk. Hierna zou hij zijn weggefietst in de richting van Naaldwijk.Uiteindelijk bleek dat de man op de hoek van het Raoul Wallenbergplein en de Dijkweg in het centrum van Naaldwijk meerdere voorbijgangers met een mes had bedreigd. Agenten kregen hem verderop op de Dijkweg in het vizier. Op dat moment liep hij met een mes in de hand achter een nietsvermoedende man aan.Agenten spraken de verdachte aan en droegen de man op om zijn wapen neer te leggen. Maar daar reageerde hij niet op. Zelfs toen agenten pepperspray gebruikten bleef de man zijn mes vasthouden. Pas toen de agenten hun vuurwapens trokken liet de man zijn mes vallen en kon hij worden aangehouden.Onderweg naar de surveillanceauto vernielde de man met zijn hoofd de ruit van een politiebus . Na de aanhouding van de verdachte werd ook een 35-jarige inwoner van Honselersdijk aangehouden, onder meer voor openbaar dronkenschap. Hij bemoeide zich met de aanhouding van de 33-jarige verdachte uit Honselersdijk.