Groot seniorencongres moet Haagse aanpak internationaal op de kaart zetten

(Foto: Archief)

DEN HAAG - In Den Haag staan de komende dagen de senioren centraal tijdens de 'Age-friendly Cities Conference 2017'. Voor het internationale congres van 2 tot en met 4 oktober zijn zo'n 50 steden uitgenodigd, waaronder New York, Manchester, Frankfurt en Suzhou in China. Met het congres wil Den Haag andere steden laten kennismaken met de Haagse aanpak op het gebied van zorginnovaties voor senioren.





Wethouder Karsten Klein: 'In de afgelopen jaren hebben we nauwe internationale relaties opgebouwd om gezamenlijk te werken aan kwesties met betrekking tot veroudering en seniorvriendelijke steden. Deze kennisuitwisseling en het delen van ervaringen tussen verschillende disciplines en op verschillende lokale niveaus, geeft ons de mogelijkheid om de Haagse aanpak rondom zorginnovatie internationaal op de kaart zetten!'





