Twee politieagenten raken gewond bij aanhouding

DELFT - Twee agenten zijn zaterdagnacht in Delft gewond geraakt toen ze een groep overlastgevers uit het centrum wilden verwijderen.

Het incident vond plaats rond 04.45 uur toen uitgaanspubliek voor onrust zorgde in de Kromstraat. Een van hen, een 22-jarige man, liep tegen de agenten op, waarna die ten val kwamen. De politieagenten raakten gewond aan arm en schouder.De 22-jarige verdachte is aangehouden. Twee andere verdachten uit de groep werden gebeten door politiehonden. Een van hen, een 34-jarige verdachte uit Naaldwijk, werd later ook aangehouden. De andere verdachte wist ondanks de hondenbeet te ontkomen.