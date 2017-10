Geld inzamelen tegen kanker met verkoop van bijzondere oldtimers

(Beeld: Omroep West)

HAZERSWOUDE-DORP - Oude auto’s verkopen voor het goede doel. In Hazerwoude Dorp gebeurde dit weekend tijdens de Wheels in the West oldtimerbeurs. Er werd geld ingezameld voor onderzoek naar slokdarmkanker en maagkanker. De bedoeling is dat de beurs in Hazerswoude-Dorp ieder jaar georganiseerd gaat worden.





‘Wij willen gaan zorgen dat er ergens een extra onderzoekers kan worden aangenomen. Die kan dan blijvend onderzoek gaan doen. Daar hebben we twee tot drie ton per jaar voor nodig’, aldus Van der Breggen.



LEES OOK: Vrijwilligers gezocht voor Haagse Hoed familiedag op de Fred in het Statenkwartier

De organisator van de beurs is Jaap van der Breggen. Zijn vrouw overleed aan slokdarmkanker en haar laatste wens was dat haar man door zou gaan met het inzamelen van geld voor onderzoek.‘Wij willen gaan zorgen dat er ergens een extra onderzoekers kan worden aangenomen. Die kan dan blijvend onderzoek gaan doen. Daar hebben we twee tot drie ton per jaar voor nodig’, aldus Van der Breggen.