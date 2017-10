Nieuw misdaadprogramma op Den Haag FM

DEN HAAG - Journalist Martijn Mastenbroek presenteert vanaf 8 november bij mediapartner Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek.

'Het radioprogramma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele thema's besproken', vertelt Mastenbroek.Ook worden er in het programma aandacht besteed aan opmerkelijke of nooit opgeloste zaken, zoals de moord in Den Haag op prostituee Sebilla Niemans, alias Blonde Dolly in 1959. En komt ook de moord op de gebroeders Johan en Cornelis de Witt in 1672 aan bod.Martijn Mastenbroek (39) is in het dagelijks leven werkzaam als journalist en verslaggever voor diverse lokale huis-aan-huiskranten in de Haagse en Rotterdamse regio. Dossier Mastenbroek is elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM.