West Wekker: Bedreigingen met mes in Naaldwijk en seniorencongres van start

REGIO - Goedemorgen! Ben jij weer klaar voor een nieuwe week? Wij wel. En om jouw dag goed van start te laten gaan, hebben wij het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Zo blijkt de man die dit weekend de ruit van een politieauto kapot sloeg, meerdere mensen te hebben bedreigd met een mes in Naaldwijk. En vandaag gaat in Den Haag een groot, internationaal seniorencongres van start.

De man die in de nacht van zaterdag op zondag de ruit van een politiebus vernielde in Naaldwijk heeft kort daarvoor meerdere mensen bedreigd met een mes. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. De verdachte is een 33-jarige inwoner van Honselersdijk.In Den Haag staan de komende dagen de senioren centraal tijdens de 'Age-friendly Cities Conference 2017'. Voor het internationale congres dat duurt tot en met 4 oktober zijn zo'n 50 steden uitgenodigd, waaronder New York, Manchester, Frankfurt en het Chinese Suzhou. Met het congres wil Den Haag andere steden laten kennismaken met de Haagse aanpak op het gebied van zorginnovaties voor senioren.Het grote feest is morgen, maar op 2 oktober wordt er ook al het een en ander gevierd in Leiden. De Grote Hutspotmaaltijd en de kermis gaat open. Alles wat je wil weten over de viering van Leidens Ontzet.In de Haagse Schalk Burgerstraat is gistermiddag een kat gevonden bij het grofvuil. Voorbijgangers zagen een reismand met daarin een kat. Daarop belden zij de dierenambulance.Twee agenten zijn dit weekend in Delft gewond geraakt toen ze een groep overlastgevers uit het centrum wilden verwijderen.Licht wisselvallig: Een frontensysteem passeerde afgelopen nacht met wat regen. Overdag blijft er vrij veel bewolking en kan er een enkele bui voorkomen. In de loop van de dag komt er echter ook af en toe zon.