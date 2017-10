Grote problemen op A12 na botsing, anderhalf uur vertraging

ZEVENHUIZEN - Twee rijstroken van de A12 richting Utrecht zijn maandagochtend afgesloten tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug afgesloten na een ongeluk. Rond 7.45 uur liep de file op tot anderhalf uur, meldt de ANWB.

Automobilisten wordt aangeraden om te rijden via Gorinchem. De weg is naar verwachting om 9.00 uur weer vrij.De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.Er zijn maandagochtend ook problemen op de A4 richting Amsterdam. Daar werden rond 6.50 uur drie rijstroken afgesloten ter hoogte van Zoeterwoude-Dorp. Daar botsten twee auto's en een vrachtwagen op elkaar. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.Na een kwartier werden de afgesloten rijstroken weer vrijgegeven en loste de file langzaam op.