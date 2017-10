Raymond van Barneveld knokt zich voorbij Anderson, Michael van Gerwen uitgeschakeld

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het het World Grand Prix-dartstoernooi in Dublin. Hij klopte zondagavond de Zuid-Afrikaan Kyle Anderson met 2-0. Het World Grand Prix is een van de toptoernooien bij de bond PDC.

Anderson begon nog goed aan de wedstrijd. Hij veroverde de eerstemet een 103-finish en ook de tweedewas een prooi voor hem. Maar daarna kwam Van Barneveld in de wedstrijd. Hij snoepte de derdevan Anderson af, hield daarna zijn eigenen pakte de set na een misser van de Zuid-Afrikaan op zijn dubbel.De tweede set ging op en neer. Barney won de eersteen Anderson de tweede. De derdeging weer naar de Hagenaar, maar Anderson maakte er 2-2 van. Daardoor moest weer een vijfdede beslissing brengen. Een 100-finish bezorgde Van Barneveld een plaats in de tweede ronde.Titelverdediger Michael van Gerwen werd zondagavond verrassend uitgeschakeld. De Brabander moest zijn meerdere erkennen in de 'schommelende Schot' John Henderson. Hij verloor met 3-2. 'Uiteraard ben ik erg teleurgesteld over mijn spel', liet Van Gerwen na het duel weten. 'Maar Henderson deed het goed. Hij benutte de kansen die hij kreeg.'Ook landgenoot Jelle Klaasen moest al na een ronde naar huis. Hij verloor met 2-0 van de Engelsman Dave Chisnall.