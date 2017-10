'New Babylon volledig verhuurd', Coolblue nieuwe trekpleister

DEN HAAG - Het winkelcentrum New Babylon bij Den Haag Centraal is weer helemaal verhuurd. Dat meldt de eigenaar, Icon Real Estate, maandag in een persbericht. Het vier jaar geleden heropende winkelcentrum kampte de afgelopen periode met veel leegstand, maar de afgelopen maanden heeft Icon Real Estate voor ruim 12.000 vierkante meter aan huurovereenkomsten gesloten.

Zo komen er devan elektronicaketen Coolblue, een 1.500 vierkante meter grote sportschool en diverse horecagelegenheden in New Babylon. Met de vestiging van een 2.600 vierkante meter grote winkel van Coolblue hoopt Icon Real Estate nieuwe bezoekers te trekken. Volgens Pieter Zwart, directeur van de elektronicaketen, wordt de winkel niet minder dan het 'paradepaardje' van Coolblue.Ook wordt het zakelijke ontmoetingscentrum in New Babylon uitgebreid tot 8.000 vierkante meter en komen er 350 woningen bij. Volgens de eigenaar is nu zo'n 85 procent van verhuurd. Voor het overige deel bevinden de onderhandelingen zich volgens Icon Real Estate in een 'vergevorderd stadium, waardoor het complex in feite volledig bezet is'.Icon Real Estate wil de zichtbaarheid van New Babylon vergroten en de 'doorloop' in het winkelcentrum gaan verbeteren. Het bedrijf heeft de afgelopen periode geluisterd naar de huurders, de bewoners en de gebruikers van het complex en concludeerde daaruit dat er weinig vraag was naar een 'winkelcentrum in Amerikaanse stijl met voornamelijk kledingwinkels'.Daarom komt er in New Babylon meer kantoor- en congresruimte. 'Aan de ene kant hadden we grote kledingwinkels die de hele dag leeg waren. Aan de andere kant klaagden huurders dat ze naar de binnenstad moesten voor een zakelijke, formelere lunch. Tegelijkertijd draaiden de vergader- en congresfaciliteiten op volle capaciteit en was er vraag naar meer.'Icon Real Estate zegt 'behoorlijk' te investeren in de verbetering van New Babylon, maar noemt in het persbericht geen bedragen. De bank, die financieel bijspringt, gelooft in New Babylon. 'Wij denken dat het weer een groot succes zal worden.'