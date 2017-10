Geen treinen naar Utrecht door stroomstoring

Vertraagde treinreizigers | Foto: ANP

REGIO - Moet je naar Utrecht met de trein, dan kan dat nog wel even duren. Het treinverkeer is op verschillende trajecten maandag verstoord geraakt door een stroomstoring op Utrecht-Centraal. Inmiddels is de stroomstoring verholpen, maar ondervindt het treinverkeer nog steeds hinder.



Rond Utrecht staan veel gestrande treinen. Nu de stroom op de bovenleidingen terug is, gaat de NS deze binnenhalen. Daarna is het de bedoeling dat de normale dienstregeling weer op gang komt. Dat duurt nog minstens tot 11 uur.



