Treinverkeer naar Utrecht weer mogelijk

REGIO - De treinen van en naar Utrecht Centraal gaan langzaam aan weer rijden. Het treinverkeer was maandagochtend op verschillende trajecten verstoord geraakt door een stroomstoring bij Utrecht-Centraal. Volgens netbeheerder Stedin was er een transformator kapot.

Rond Utrecht staan nog veel gestrande treinen. Die moeten één voor één worden binnengehaald. Hoe lang het duurt voor alles weer normaal rijdt is niet duidelijk. 'We moeten een grote puzzel van honderden treinen opnieuw leggen omdat treinen en rijdend personeel niet meer op de juiste plek staan', aldus ProRail.Door de storing rijden er ook minder sprinters tussen Den Haag Centraal en Gouda Goverwelle. De vertraging op dat traject is een kwartier.