Moeder Leontine hoopt dat haar zoon een keer kleuren kan zien

Leontine hoopt dat haar zoon een keer kleuren kan zien (Foto: Pixabay)

ZOETERMEER - In Nederland is ongeveer 1 op de 12 mannen kleurenblind. Onder wie Rudy, de 37-jarige zoon van Leontine Berkhout uit Zoetermeer. Deze betrokken moeder wil haar zoon graag helpen en schakelde onze hulp in.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Op internet heeft Rudy een speciale bril gevonden voor mensen die kleurenblind zijn. Door deze bril zou jij meer kleuren kunnen zien. Maar waar is deze bril in Nederland te krijgen? Kan Rudy hem testen? Wie heeft er tips? Want zijn moeder zou graag zien dat hij minder kleding in dezelfde kleuren koopt.



Tips kan je mailen naar superdebby@omroepwest.nl