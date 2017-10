Wie bouwt het mooiste kerstdorp bij het NK in 's Gravenzande?

NK Kerstdorpen 2013 | Foto:Omroep West NK Kerstdorpen 2013 | Foto:Omroep West

'S-GRAVENZANDE - Nostalgische huisjes, boompjes in de sneeuw, schaatsende mensen die rondzwieren en natuurlijk een rijdende trein. Kortom de ideale ingrediënten voor een feeëriek kerstdorp. En hou je van kerstdorpen dan kan je in december je hart ophalen in het Westland. Het NK kerstdorpen bouwen wordt dit jaar in een tuincentrum in 's Gravenzande gehouden, heeft de organisatie bekend gemaakt.





Wil je ook meedoen aan de wedstrijd? Inschrijven kan door het inzenden van foto's van een zelfgebouwd dorpje naar



LEES OOK: NK Kerstdorpen bouwen in Pijnacker-Nootdorp van start

Het is de vierde keer dat het evenement wordt georganiseerd. Het kampioenschap begint op 9 december, de finale is op 16 december. Uit een voorselectie zullen tien bouwers met elkaar de strijd aangaan, drie van hen gaan door naar de finale. De wedstrijd gaat gepaard met strenge regels, zo mogen deelnemers tijdens het bouwen geen materialen uit dorpen van andere deelnemers pakken, kapotmaken of verduisteren, anders volgt diskwalificatie.Wil je ook meedoen aan de wedstrijd? Inschrijven kan door het inzenden van foto's van een zelfgebouwd dorpje naar de organisatie . Die selecteert tien deelnemers