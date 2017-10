Nootdorper zit in Las Vegas tijdens schietpartij: 'De hel brak los'

NOOTDORP - 'Het is nu half twee 's nachts hier, maar denk je dat ik kan slapen,' vraagt Claudio Houtman retorisch. De Nootdorper zit momenteel in Las Vegas, waar maandagochtend (Nederlandse tijd) bij een schietpartij meer dan twintig doden en ruim honderd gewonden vielen.

'Ik zat aan de bar van het casino in mijn hotel (Planet Hollywood, red.) toen plotseling mensen naar binnen renden. Toen ik ging kijken wat er aan de hand was, kwamen er nog meer mensen aan. Daarna brak de hel los. Iedereen liep door elkaar heen en overal lagen muntjes en kistjes met geld,' haalt hij de eerste minuten na de schietpartij naar voren.Even daarvoor had een man het vuur geopend vanaf zijn hotelkamer op de 32verdieping van het Mandalay Bay-hotel, zo'n anderhalve kilometer van Planet Hollywood. De schutter opende het vuur op het countryfestival Route 91 Harvest bij de beroemde Strip in Las Vegas.'Ik hoorde twee schoten en ben toen meteen achter de bar gaan liggen. Ik lag daar twee, drie minuten,' aldus Houtman. "Toen ben ik andere mensen gevolgd en kwamen we in een soort bunker terecht. We konden geen kant daar op. Daar wilde ik niet blijven. Als de schutter daar binnen zou komen, kon hij heel makkelijk mijn kop eraf schieten. Ik ben met de lift naar mijn kamer gegaan en daar zit ik nu nog. Iedereen wordt aangeraden binnen te blijven.'Ondertussen startte de politie in Las Vegas de jacht op de schutter. Na enkele uren werd gemeld dat de vermoedelijke schutter is omgekomen. Het zou gaan om een inwoner van Las Vegas. Zijn motief blijft vooralsnog onduidelijk. De politie is nog op zoek naar zijn partner.'Het dringt nu pas allemaal tot me door. Ik was heel kalm toen het gebeurde en had mijn hersenen voor mijn gevoel er goed bij. Nu realiseer ik me pas wat had kunnen gebeuren. Het had veel erger voor mij kunnen aflopen. Je denkt dat zoiets niet bij jou gebeurt, maar opeens zit je er middenin. Ik werd helemaal plat geappt. Daarom heb ik een bericht op Facebook gezet dat het goed met me gaat.'Houtman is in Nederland verantwoordelijk voor de beveiliging van casino's. Hij is naar Las Vegas gegaan voor de Global Gaming Expo, een beurs waar gokproducenten hun nieuwste spullen tentoonstellen. Deze begint dinsdag en duurt tot vrijdag. Of de Expo wordt afgelast is nog niet bekend.Of de Nootdorper nu naar huis gaat? 'Nog niet. Ik kan wel op stel en sprong naar huis gaan, maar dat is een paniekreactie. Ik laat het eerst allemaal bezinken, en kijk dan wel wat ik doe.'