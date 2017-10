Q&A: Wat wil jij weten van staatssecretaris Martin Van Rijn? Stel jouw vraag!

Foto: Arenda Oomen / Omroep West

REGIO - Heb jij een vraag over de zorg of sport? Of maak jij je zorgen over (ouderen)zorg? Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoordt woensdagochtend vragen van kijkers in een Q&A op de Facebookpagina van Omroep West. Tussen 11.15 uur en 11.45 uur zit hij voor je klaar om jouw prangende vragen te beantwoorden.

Let op: de staatssecretaris kan niet inhoudelijk ingaan op persoonlijke zaken.





Tijdens de livestream kan jij je vragen inbrengen en zal Martin van Rijn zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. Je kan je vraag nu ook al insturen via onderstaand formulier.