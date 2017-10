Aanhanger met busje kantelt, A44 uur dicht

Het ongeluk veroorzaakte een flinke file. (Foto: MediaTV)

WARMOND - De A44 richting Amsterdam was maandagmiddag een uur afgesloten bij Warmond, nadat daar rond 12.15 uur een aanhanger met daarop een busje kantelde.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onbekend.



Vanwege de wegafsluiting ontstond een flinke file. Verkeer richting Amsterdam werd daarom geadviseerd via Leidschendam te rijden, via de N14 en de A4.