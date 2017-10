Help TrashUre Hunt aan een nieuwe locatie

Vuilnis van strand

DEN HAAG - Vrijwilligersorganisatie TrashUre Hunt verdient een nieuwe locatie, zo vindt D66 in Den Haag. De huidige locatie aan het noordelijk einde van de boulevard van Scheveningen zal binnenkort verdwijnen door de verbouwingen in het gebied. TrashUre Hunt organiseert opruimacties op het strand en geeft voorlichting over het milieu.

'De organisatie zorgt voor een mentaliteitsverandering en maakt het publiek bewust over het belang van een schoon strand. Dat mag niet zomaar verdwijnen,' benadrukt Anne Toeters van D66.



Populariteit



Het afval dat vrijwilligers vinden tijdens de opruimacties wordt tentoongesteld in ‘Het Museum van Gevonden Schatten’. Het museum is zo populair dat er ook kinderfeestjes en bedrijfsuitjes worden georganiseerd. Deze zomer is er maar liefst 3500 kilo afval opgehaald van het strand.



'In het totaal hebben we in die vier jaar van ons bestaan meer dan 20 duizend kilo aan zogenaamde schatten van het strand gehaald,' zegt Ralph Groenheijde van TrashUre Hunt. 'Denk je eens in hoeveel dieren we daarmee hebben gered. Bijvoorbeeld vogels die plastic eten en daardoor doodgaan. TrashUre Hunt heeft daardoor een belangrijke en nuttige functie voor onze stad.'



D66 wil de organisatie bijstaan in haar zoektocht naar een nieuwe locatie. 'Ik heb wel een idee,' zegt Groenheijde, 'ik zou graag een museum van bouwketen die aan elkaar gekoppeld zijn op het strand willen hebben.'



Locatie



'Het kan niet zo zijn dat TrashUre Hunt moet stoppen, omdat de boulevard op de

schop gaat. Ik wil graag weten of de gemeente al een nieuwe locatie op het oogt heeft,' aldus Anne Toeters.