Kort geding Lisse: mag KNVB besluit scheidsrechter terugdraaien?

LISSE - 'Het bestuur van de KNVB is niet bevoegd om een beslissing van een scheidsrechter terug te draaien.' Dat betoogde de advocaat van voetbalclub FC Lisse maandagmiddag voor de rechtbank in Utrecht. FC Lisse heeft een kort geding aangespannen tegen de voetbalbond vanwege het besluit om de strafschoppen uit de bekerwedstrijd tegen Hoek opnieuw te laten nemen.

De vraag die aan de rechtbank wordt voorgelegd is tweeledig: is de KNVB bevoegd om dit besluit te nemen, en is het besluit proportioneel? Volgens de advocaat van de club is het antwoord op die eerste vraag in elk geval 'nee'. In de reglementen van de voetbalbond staat dat een beslissing van een scheidsrechter altijd bindend is, en dat die niet na afloop kan worden teruggedraaid door het bondsbestuur.'Stel je voor dat dat wel zou kunnen, dan wordt Studio Sport elke zondag onder voorbehoud uitgezonden. Er is geen vacuüm in de regels, en het is geen bijzondere situatie. Scheidsrechters maken elke week fouten waardoor clubs verliezen, degraderen of zelfs een kampioenschap missen.' De rechter wilde dan ook weten wat het belang is van de KNVB om nu wel in te grijpen. 'Hier is zo duidelijk in strijd met de spelregels gehandeld,' zo zei de advocaat van de KNVB, 'dat deze wedstrijd alsnog volgens de spelregels beslist moet worden.'Ook in een brief die de KNVB kreeg van de IFAB, de internationale organisatie die over de regels gaat, is volgens FC Lisse geen toestemming gegeven voor het overnemen van de penalty's. Juist het tegendeel zou blijken uit die brief. De IFAB doet zelfs de suggestie dat er maar een muntje opgegooid moet worden om de winnaar aan te wijzen.De advocaat trok ook een vergelijking met een bekerwedstrijd van Kozakken Boys tegen HBS in 2015. De scheidsrechter ging er toen na afloop mee akkoord dat een speler die niet op het wedstrijdformulier stond toch had meegespeeld. Destijds bepaalde de rechter dat het bondsbestuur niet op die grond Kozakken Boys uit het toernooi mocht zetten.Volgens de KNVB is op de wedstrijd het reglement van het bekertoernooi van toepassing, en staat daarin wél dat het bondsbestuur een definitieve beslissing kan nemen. De bond bestrijdt dan ook de standpunten van de club, en vindt dat de regel dat de beslissing van een scheidsrechter nooit is terug te draaien niet geldt als het gaat om een administratieve beslissing of als een scheidsrechter de spelregels onjuist toepast.Het besluit om de penalty's in de verkeerde volgorde te laten nemen is volgens de KNVB een administratieve fout, niet een foute beslissing in de wedstrijd, en het is bovendien in strijd met de regels. Daarom mocht de bond wel ingrijpen.Daarnaast betoogt de bondsadvocaat dat de verkeerde volgorde van een deel van de penaltyserie mogelijk een beslissende invloed heeft gehad op de uitslag. 'We weten niet hoe het anders zou zijn gegaan, maar het feit is dat de penalty's deels verkeerd zijn genomen. Dat mag niet en dat is voor de KNVB voldoende reden om in te grijpen.'De uitspraak in het kort geding volgt uiterlijk volgende week maandag.