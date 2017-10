De maat is vol voor stakende leerkrachten: 'Weet niet of ik zo mijn pensioen haal'

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Lage salarissen, hoge werkdruk, groot personeelstekort, hoge eisen, het is voor veel leerkrachten in het lager onderwijs wel genoeg geweest. Aanstaande donderdag staan ze met zijn allen in Zuiderpark in Den Haag en is er geen school. Ze staken!

Met 39 jaar onderwijservaring kijkt Otto Bronk uit Den Haag niet vreemd op van een gevecht om geld voor het onderwijs. 'Stop bezuinigingen, wij tekenen voor beter onderwijs,' staat er op een sticker op zijn fotoboek uit 1989. 'En dat is nog steeds zo,' zegt Otto.



'Als je ziet hoeveel ballen je tegenwoordig hoog moet houden, het is heel knap als je als leerkracht een aantal dingen voor elkaar krijgt.' Geld is dan ook niet de enige zorg. De werkdruk in het primair onderwijs is nu minstens zo belangrijk.



'Weet niet of ik hiermee mijn pensioen haal'



'Grote klassen, veel eisen, weinig hulp, en als je ziek wordt is er geen vervanging. De maat is gewoon vol. Je wordt geconfronteerd met heel veel dingen waar je niet voor gekozen hebt toen je het onderwijs inging,' zegt Lily Maas van De Springplank in Zoetermeer. Zij heeft het 40 jaar volgehouden en mag over drie maanden met pensioen.



Maar ook haar jonge collega Stefanie Roland zit het na vijf jaar al tot hier. 'Al die administratie, terwijl je niet alle kinderen genoeg aandacht kunt geven. Als er niets verandert weet ik niet of ik hiermee mijn pensioen haal.'