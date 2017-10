Kinderen van basisschool in Alphen praten in de klas over opgepakte schooldirecteur

ALPHEN AAN DEN RIJN - Kinderen van de islamitische basisschool An Nour in Alphen aan den Rijn hebben maandagochtend in de klas gepraat over hun opgepakte directeur. Dat zeggen ouders van de school tegen Omroep West. 'We zijn erg geschrokken'.

Ouders van kinderen op de basisschool kregen een brief over wat er is gebeurd. Directeur Khalid T. (32) uit Gouda werd vorige week maandag opgepakt op verdenking van ontucht met een meisje van 13. Het gaat niet om een leerling van de school.Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen dat de directeur iets gedaan heeft met leerlingen van de school of dat het misbruik op de school heeft plaatsgevonden. De meeste ouders willen weinig kwijt over de zaak. 'Ik weet niks,' is de reactie van veel moeders die hun kind naar school brengen.Een enkele ouder wil kort reageren: 'We zijn geschrokken. Het is niet goed voor de school. Verder weten we helemaal niet wat er is gebeurd. En of hij het echt heeft gedaan, hij is nog verdachte.' Ook een andere moeder neemt het op voor de directeur: 'Eerst afwachten wat zijn verhaal is.'De 32-jarige Khalid T. was ook gemeenteraadslid namens de Partij van de Arbeid in Gouda. T. werd zaterdag geroyeerd als raadslid. Hij is inmiddels ook geschorst als directeur van basisschool An Noer.