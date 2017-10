Potloodventer krijgt boete van 250 euro: 'Ik zag zijn ballen hangen'

DEN HAAG - De 57-jarige Gerrit van S. is maandag door de rechtbank veroordeeld voor potloodventen in een kinderbadje van zwembad het Zuiderpark in Den Haag. De Hagenaar kreeg een boete van 250 euro. Van S. ontkent de schennispleging in juli van dit jaar.

Een bezoeker die daar met kinderen was, stoorde zich op 23 juli aan de Hagenaar. Van S. was gekleed in een ultrakort zwembroekje, al vond hij dat zelf wel meevallen. 'Maar dat zwembroekje was echt heel kort. Er bevinden zich foto's van in het dossier,' aldus de aanklaagster.Van S. zat met opgetrokken knieën in het ondiepe water van het kleuterbadje. Zijn geslachtsdeel kwam tevoorschijn uit het broekje, net onder water. Toch zou één en ander heel duidelijk te zien zijn geweest. Een andere getuige verklaart: 'Ik zag zijn ballen hangen.' De Hagenaar werd het zwembad uitgezet én er volgde een aangifte.Volgens Van S. is het verhaal echter totaal uit de duim gezogen. 'Ik kan met opgetrokken benen hebben gezeten, maar ik ontken ten stelligste dat mijn geslachtsdeel te zien is geweest. Dan moeten ze dat maar bewijzen met camerabeelden.'Hij vond het verder gek dat de bezoekers zich niet eerst bij hem hadden beklaagd alvorens naar de badmeester waren gestapt. 'Ze liegen, honderd procent!'De aanklaagster bleef bij haar beschuldiging: 'Meneer stelt er ook geen alternatief scenario tegenover. Bijvoorbeeld dat het per ongeluk was gebeurd. Nee, hij ontkent het alleen, terwijl getuigen alles hebben gezien. Er waren ook allemaal jonge kinderen in het zwembad. Al blijkt niet dat die kinderen het hebben gezien, gelukkig niet.'Daar hield de aanklaagster rekening mee in haar strafeis. Het vonnis was conform de eis. Van S. heeft geen strafblad. Ook heeft hij nog nooit een zwemverbod gekregen. Wel heeft de Hagenaar eens een boete gekregen voor wildplassen bij een zwembad.Eerder dit jaar kwam zwembad het Zuiderpark negatief in het nieuws . Er zou sprake zijn geweest van aanrandingen van jonge vrouwen en geweld naar het personeel toe. Er werden veel zwemverboden uitgedeeld.