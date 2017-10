Fabio Fognini schakelt Robin Haase uit in Peking

DEN HAAG - Robin Haase uit Den Haag is er niet in geslaagd de tweede ronde te halen van het tennistoernooi in Peking. De beste Nederlandse tennisser verloor maandag in twee sets van de Italiaan Fabio Fognini: 6-7 (4), 2-6. Fognini staat op de wereldranglijst hoger dan Haase: 26ste om 43ste.

Het was voor Haase zijn eerste optreden op de ATP Tour sinds hij eind augustus werd uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open . Daarna kwam de dertigjarige Hagenaar nog wel in actie in de Davis Cup. Mede door overwinningen van Haase in het dubbel- en enkelspel promoveerde Oranje naar de wereldgroep Tegen Fognini was de start nog prima. Haase brak zijn tegenstander in de eerste opslagbeurt. Na nog drie breaks, één voor Haase en twee voor Fognini, moest een tiebreak de beslissing brengen. Fognini won die met 7-4. In de tweede set noteerde Haase opnieuw snel een break (1-2). Daarna verloor de Nederlander echter vijf games op rij: 6-2.Het was voor Haase de eerste nederlaag tegen Fognini, die vorige maand nog de finale haalde van het ATP-toernooi in Sint-Petersburg. De vorige twee ontmoetingen trok Haase aan het langste eind. In 2012 troffen beide spelers elkaar in Monaco voor het eerst (6-4, 6-4). Ook een jaar later, in Wenen, won Haase: 6-7 (4), 6-1, 6-1.Fognini neemt het in de tweede ronde op tegen de Duitser Alexander Zverev (de nummer vier van de wereld) of de Brit Kyle Edmund.