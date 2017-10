Stanislascollege Delft ontruimd vanwege vreemde geur

Foto: Regio15

DELFT - Het Stanislascollege aan de Krakeelpolderweg in Delft is maandagmiddag ontruimd. Volgens de school hing op de eerste verdieping 'een geur die op de luchtwegen sloeg'.

Op de school zitten zo'n vijfhonderd leerlingen. Die zijn naar huis gestuurd omdat de geur rond 14.30 uur werd gemeld. De brandweer heeft metingen verricht. Volgens de school lijkt het erop dat iemand met pepperspray heeft gespoten. 'Waarschijnlijk een leuk bedoeld grapje van een van de leerlingen.'



De school zegt dat er geen gewonden zijn gevallen. Wel is één leerling nagekeken in de ambulance omdat hij het wat benauwd had. Maar ook deze leerling is na controle naar huis gestuurd.