Vrolijke band Bill and his Hawaiians zoekt een zanger/gitarist van 65+

DEN HAAG - Wim Zweekhorst speelt met zijn band oprichter Bill and his Hawaiians de zaal plat in verzorgingshuizen. De band zoekt nu een zanger/gitarist.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Omdat de muziek uit Hawaiian niet meer zo populair is als vroeger, is het zoeken naar muzikanten een speld in een hooiberg, schrijft Wim. 'Wij spelen in verzorgingshuizen waar wij de bewoners plezier en herinneringen van vroeger brengen. Dat is zo ontroerend'. zegt Wim.



Zijn band bestaat uit 65-plussers. Hij zoekt een 65-plusser met tijd die op maandagochtend kan repeteren en die in de middag mee kan met optredens. 'Het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als het iemand is die is bekend is met het genre', zegt Wim.



Ben je geinteresseerd, mails naar superdebby@omroepwest.nl