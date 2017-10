Zaak tegen man die bezinestation inreed voor de rechter

GOUDA - De 34-jarige man uit Almere die vorig jaar september benzinestation De Andel bij Gouda inreed, staat dinsdag voor de rechter. Daniël C. wordt verdacht van brandstichting, vernieling en doodslag. Hij reed dronken het tankstation langs de A12 binnen. Er vielen geen gewonden.

Volgens het Openbaar Ministerie reed Daniël C. opzettelijk op het tankstation in . Hij wilde zelfmoord plegen, denkt het OM. Dit zou C. gezegd hebben tegen agenten die na de botsing met hem spraken in het ziekenhuis.Zijn advocaat Erik van Kregten denkt daar anders over: 'Het lijkt erop dat de auto al iets heeft geraakt , voordat hij het tankstation binnenkwam', zegt Van Kregten. 'Kun je dan nog stellen dat hij bewust het pompstation heeft proberen te raken?'Duidelijk is wel dat Daniël C. die avond gedronken had. Er werd een hoeveelheid alcohol in zijn bloed gevonden die gelijk staat aan zo'n acht glazen bier. Het is de vraag welke invloed dit op hem heeft gehad. C. was alcoholist.Wonder boven wonder vielen er geen gewonden bij het ongeluk en de heftige brand. Het benzinestation langs de A12 werd door het vuur volledig verwoest. Inmiddels is het tankstation weer opgebouwd en geopend De zaak van dinsdag stond in juli ook al op de rol, maar werd toen aangehouden . Een onderzoeksrapport naar de psychische gesteldheid van C. kwam pas laat binnen.De rechter besloot de zaak uit te stellen, omdat in het rapport staat dat Daniël C. mogelijk een persoonlijkheidsstoornis heeft. De rechter wilde dat C. nog met een aantal deskundigen over de conclusies zou praten.