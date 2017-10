Man mishandelt vrouw en kinderen tien jaar lang: anderhalve maand cel

Archieffoto

DEN HAAG - Hagenaar Bidjaipersad H. is ook in hoger beroep veroordeeld tot anderhalve maand cel en 100 uur werkstraf voor het meer dan tien jaar lang mishandelen van zijn vrouw en kinderen. Die straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast mag de 47-jarige man een jaar lang geen contact met ze opnemen.





De advocaat van H. voerde aan dat de vrouw pas na een financieel geschil met haar beschuldigingen kwam. De kinderen zouden daarna tegen hem zijn opgehitst.



Tegenstrijdige verklaringen



De raadsman gaf verder aan dat de verklaringen tegenstrijdig zijn. Het gerechtshof meende dat deze verschillen mogelijk zijn ontstaan door het lange tijdsverloop. Er was verder genoeg bewijs.



Justitie eiste 120 dagen cel, waarvan 74 dagen voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur. Het hof zag geen aanleiding om die zwaardere straf op te leggen, en kwam tot dezelfde straf als de rechtbank in eerdere aanleg had opgelegd.



