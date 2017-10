Export van Westlandse kassen naar Rusland stijgt

WESTLAND - Westlandse kassenbouwers doen goede zaken in Rusland. De export van broeikassen en landbouwmachines naar het land is in de eerste helft van dit jaar flink gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2013: van 7 naar 79 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

'Wij merken inderdaad dat de vraag naar Nederlandse kassen vanuit Rusland is toegenomen', zegt een woordvoerder van de Monsterse kassenbouwer KUBO Group. Ook Certhon uit Poeldijk en de Westlandse BOM Group zien de afgelopen jaren een toename.'Het is een vrij een logisch gevolg aangezien er geen enkele export mogelijk is van groente en fruit richting Rusland', zegt een woordvoerder van KUBO. Mike Vermeij van BOM Group: 'De Russische overheid wil zelfvoorzienend zijn. Door de boycot is er geen import meer vanuit Europa, dus ze moeten zorgen dat ze de productie zelf hebben. Dan komen ze bij Nederlandse kassenbouwers uit die de technologie en kennis hebben.'Volgens een woordvoerder van KUBO zijn de prijzen van kasgroenten in Rusland hoger nu er minder aanbod is. 'Investeringen in kassen zijn daardoor zeer winstgevend. Daarbij komt dat de regering in Moskou zelfvoorzienend wil zijn qua voedselproductie en de bouw van nieuwe kassen financieel in ruime mate ondersteunt. Er wordt daarom een behoorlijk aantal nieuwe kassenprojecten gebouwd.'Ook brancheorganisatie AVAG ziet de stijging. LTO Glaskracht kan de trend niet bevestigen of ontkennen. 'Wij doen niets met kassen in het buitenland.'